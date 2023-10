Polícia mata dois turistas israelitas e um egípcio em Alexandria

Um agente da polícia egípcia abriu fogo contra turistas israelitas na cidade de Alexandria, este domingo, matando pelo menos dois israelitas e um cidadão egípcio, segundo o Ministério do Interior do Egito.

O canal de televisão Extra News, que tem contactos próximos com agências de segurança egípcias, cita um oficial de segurança não identificado que avança que outra pessoa ficou ferida no ataque, que ocorreu na zona do Pilar de Pompeu, em Alexandria.

Segundo esta fonte, o suposto agressor foi detido e está a ser interrogado pelas autoridades.