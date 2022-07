Polícia mata seis suspeitos em tiroteio no Rio de Janeiro

A polícia brasileira anunciou este terça-feira que matou pelo menos seis homens armados no Rio de Janeiro em reação a um alegado ataque a tiros numa avenida na zona norte da cidade, perto da estação ferroviária de Manguinhos.

Segundo portal de notícias G1, dois suspeitos de envolvimento com o tráfico foram presos em flagrante na ação.

Conforme detalhado pelas autoridades estaduais, polícias civis do Esquadrão Antibomba foram alvejados quando circulavam numa viatura em direção caminho da Cidade da Polícia, zona em que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro mantém prédios e delegacias especializadas.