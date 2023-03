Polícia Militar ouve "gritos de socorro" e resgata mulher que tinha sido sepultada viva no Brasil

A Polícia Militar do estado brasileiro de Minas Gerais anunciou hoje ter salvado uma uma mulher que fora sepultada ainda com vida num cemitério.

As autoridades salvaram "a vida de uma mulher que fora sepultada, ainda viva, num sepulcro vertical, no cemitério municipal na cidade de Visconde do Rio Branco", indicou em comunicado a Polícia Militar brasileira.

De acordo com a mesma nota, os militares ao ouvirem gritos de "socorro" partiram a parede de tijolos e retiraram a mulher, de 36 anos, que apresentava ferimentos na cabeça e vários cortes pelo corpo.