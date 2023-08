Polícia morre atropelado por comboio quando tentava salvar homem em perigo

Segundo a BBC News, Graham Saville,

Graham e sublinhou a dedicação do agente.

Um agente da polícia de Nottinghamshire, no Reino Unido, morreu esta terça-feira atropelado por um comboio na linha perto da estação de Newark Northgate, quando tentava salvar um homem em perigo na estação ferroviária.de 46 anos, ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos. Na sequência do acidente, um outro homem, de 29 anos, foi também levado para o hospital depois de ter sofrido ferimentos por eletrocussão.Kate Meynell, chefe da Polícia de Nottinghamshire, lamentou a morte de"Na quinta-feira, foi trabalhar para proteger as pessoas de Nottinghamshire, e é uma prova da sua coragem e dedicação como agente da polícia o facto de ter sido ferido mortalmente ao tentar salvar a vida de outro homem".Nas redes sociais, o primeiro-ministro Rishi Sunak afirmou: "É com tristeza que tomo conhecimento do falecimento do Sargento Saville. É uma prova da sua bravura o facto de ter morrido no cumprimento do dever e uma terrível lembrança do trabalho que a polícia faz todos os dias para nos manter seguros".