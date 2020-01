Um homem abriu esta quinta-feira de manhã, cerca das 9h20 locais, fogo dentro de uma sala de audiências num tribunal em Novokuznetsk, na Rússia. O tiroteio resultou na morte de um homem e numa mulher gravemente ferida.O suspeito estava armado com um rifle e foi detido no local. Foi aberta uma investigação pela tentativa de homicídio e o agressor foi detido no local e posto sob custódia.