Polícia morto à facada por dois estudantes em Itália

A Polícia italiana prendeu este sábado dois jovens estudantes de intercâmbio norte-americanos, de 18 e 19 anos, por terem matado à facada um polícia em Roma, na última sexta-feira.Mario Cerciello Rega, o polícia assassinado, foi chamado ao local por causa de um assalto mas, quando lá chegou, deparou-se com Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale-Hjorth, dois jovens americanos que estavam a comprar cocaína.Elder e Natale-Hjorth terão sido enganados pelo traficante, que lhes vendeu aspirina no lugar da droga, deixando-os à espera no local enquanto ia buscar o produto verdadeiro. O polícia surgiu entretanto, sendo logo atacado. Mais tarde foi transportado para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos.As autoridades suspeitaram inicialmente que o crime tinha sido cometido por indivíduos de origem africana, mas depois anunciaram a detenção dos dois jovens dos EUA num hotel do centro da cidade, onde foi também encontrada a arma do crime. Ambos já confessaram o homicídio.