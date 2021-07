Polícia no México resgata 110 migrantes, 56 são menores

Cerca de 110 migrantes centro-americanos, entre os quais 56 menores, foram resgatados quinta-feira pela polícia do estado do norte do México na fronteira com os Estados Unidos, informaram as autoridades.

Em comunicado, a polícia de Tamaulipas disse que o resgate dos migrantes ocorreu no município de Diaz Ordaz, na região de Frontera Chica.

A região, composta por cinco municípios fronteiriços entre as cidades de Nuevo Laredo e Reynosa, é considerada como uma área onde passa o maior número de migrantes para os EUA.