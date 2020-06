Polícia parte vidro para salvar cão fechado dentro de carro. Veja as imagens

Um agente da polícia de Sevilha, em Espanha, partiu o vidro de um veículo ligeiro para salvar um cão que se encontrava preso no interior há cerca de quatro horas, esta quarta-feira.Os termómetros no interior da viatura rondavam os 50 graus e, de acordo com os meios de comunicação social espanhóis, as autoridades foram chamadas ao local através da denúncia de um morador, que reparou que o animal estaria no interior da viatura há muito tempo.

À chegada ao local, a polícia deparou-se com o canídeo "quase a desmaiar", optando um dos agentes, por isso, por partir o vidro da porta do passageiro e resgatar o pequeno Yorkshire.