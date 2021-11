Polícia partilha vídeo do momento em que resgatou Cleo Smith de quatro anos da casa do raptor

A menina australiana de quatro anos, Cleo Smith, que estava desaparecida na Austrália desde a madrugada do dia 16 de outubro foi encontrada na terça-feira com vida.



A polícia partilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que resgataram Cleo da casa de um homem de 36 anos, em Carnarvon, na Austrália.





A polícia publicou ainda uma fotografia da menina no hospital, garantindo que esta se "encontrava bem".Cleo Smith foi encontrada 18 dias depois de ter desaparecido de um acampamento onde vivia com a família na Austrália.