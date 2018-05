Polícia pede ajuda para deter assassino em série

Alegado homicida tem 39 anos e conhecia as três vítimas. Autoridades pedem provas.

16:39

detetive e responsável pela investigação Des Bray.







Foi organizada uma equipa especial para a investigação que conta com sete detetives e a ajuda de um oficial e peritos forenses para deslindar o caso. A equipa está a trabalhar desde janeiro e tem novas provas forenses e informações que confirmam a responsabilidade do suspeito nas mortes de Phyllis Harrison, 71 anos, em 1998; Beverley Hanley, 64 anos, em 2010, e Stephen Newton, 55 anos, em 2011.



As autoridades querem ter a certeza de que têm provas suficientes para deter o suspeito e assim, quando este chegar a tribunal, ser condenado.



Phyllis Harrison, de 71 anos, foi encontrada morta em casa com várias facadas. Beverley Hanley, de 64 anos, estava a lavar a roupa quando foi atacada, tendo sofrido ferimentos graves na cabeça. O corpo de Stephen Newton, de 55 anos, foi encontrado mais de um mês depois do ataque. Os três homicídios têm um denominador comum. Todas as propriedades foram roubadas.

SA Police say a 39yo Vic man is suspect for murders of 3 vulnerable Sth Australians he knew, Phyllis Harrison in 1998, Bev Hanley in 2010 & Stephen Newton in 2011, with theft the motive - Des Bray from Major Crime. #FIVEaaNews pic.twitter.com/hyS4blmkFx — Matthew Pantelis (@MatthewPantelis) 29 de maio de 2018

A polícia australiana conseguiu identificar um alegado assassino em série, suspeito do homicídio de três adultos, dois deles idosos. As três mortes, em 1998, 2010 e 2011 foram agora relacionadas, no entanto, a polícia não consegue deter o suspeito por falta de provas.Numa publicação feita na página da polícia local, são pedidas informações, sejam recentes ou antigas, que possam ajudar à condenação do alegado assassino em série.O suspeito terá 39 anos, vive em Riverland, uma região a sul da Austrália, e conhecia as três vítimas, de acordo com a publicação feita pelas autoridades. Na altura da morte de cada vítima, o alegado criminoso vivia a 10 minutos de distância."Agradeço às pessoas que tiveram a coragem de se apresentar e fornecer novas informações e gostaria de encorajar outros a fazer o mesmo", disse