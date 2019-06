Polícia põe mãos à obra e ajuda idosa em dificuldades a cortar relva de jardim

Matt Siltala, de Minnesota, Estados Unidos, está a ser bastante elogiado nas redes sociais depois de uma fotografia partilhada pelo Departamento de Polícia, na Internet, mostrar o oficial a cortar a relva do jardim de casa de uma senhora.

O oficial do Departamento de Polícia de Orono, Minnesota, recebeu um telefone que pedia o deslocamento a casa de uma senhora idosa de modo a verificar o seu bem-estar. Ao chegar ao local, Matt reparou que a relva do jardim estava por cortar.

Após questionar o estado do relvado à senhora, esta confessou que morava sozinha e que não tinha forças para fazer as tarefas domésticas nem de tratar do seu jardim.

Nesse instante, Matt dirigiu-se ao corta relva, que estava encostado perto da garagem e meteu "mãos à obra". O polícia conseguiu derrubar mais de um metro e meio de crescimento.

Esta quinta-feira, dia 13, o Departamento de Polícia partilhou orgulhosamente, uma fotografia no Facebook, em que contava a história por detrás daquele momento. O polícia e o departamento receberam uma quantidade enorme de elogios nas redes sociais e algumas pessoas já se disponibilizaram para ajudar a senhora sempre que for preciso.

"A bondade e a compaixão precisam de ser ensinadas desde muito cedo" e "obrigado ao oficial que arranjou um tempo para ajudar esta senhora", são alguns dos comentários deixados na fotografia que rapidamente se tornou viral.