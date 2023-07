Polícia português agride homem durante violenta discussão num torneio infantil na Andaluzia

IMÁGENES SENSIBLES??



Un padre apuñaló en la cabeza a otro, tras una breve discusión en la #Ibercup de 2023, sobre una jugada que involucró a los hijos de ambos pic.twitter.com/T8hTIDlYq7 — Madero Sports (@MaderoSports) July 3, 2023

Um polícia português agrediu outro português, com um "selfie stick" (bastão usado para tirar selfies), no sábado, em Cádiz, na Andaluzia, durante um torneio de futebol infantil, informa a organização do evento, citada pelo Diario Área.A agressão, que juntou muitas pessoas no local, ocorreu depois de uma discussão entre os portugueses. As imagens mostram que o agressor teve de ser separado por outros espetadores.Apesar das primeiras informações sugerirem que o ataque foi realizado com recurso a uma arma branca, a organização do torneio garante que isso não se verifica.A 'Guardia Civil' não recebeu nenhuma denúncia por parte do agredido. O polícia foi removido do local e impedido de voltar a entrar.