Polícia portuguesa prende espião de Assange

O espião vai ser esta segunda-feira presente a tribunal para explicar as razões que o levaram a violar a obrigatoriedade de não se ausentar do território espanhol.

A polícia portuguesa intercetou e prendeu, no passado dia 8 de março, David Morales, dono da empresa espanhola acusada de espiar o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, durante o seu exílio na embaixada do Equador em Londres.Segundo o jornal ‘El Mundo’, o antigo militar espanhol foi apanhado pelas autoridades portuguesas em território nacional, mais especificamente em Castro Marim, no Algarve.Morales, que está proibido de se ausentar de Espanha desde a sua detenção, em 2019 - por alegadamente ter ordenado a realização de escutas às conversas de Assange com os advogados - seguia no carro com mais duas pessoas com Lisboa como destino.Depois de ser entregue às autoridades espanholas, o espião referiu que estava a transportar alguns clientes até à fronteira com Portugal, em Ayamonte, de onde apanhariam um táxi até Lisboa.A versão está a ser tomada como pouco credível pois implicaria uma violação por parte da polícia portuguesa além de ser contrária à tese das autoridades que dizem tê-lo intercetado em Castro Marim.