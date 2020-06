A polícia portuguesa prepara-se para procurar o corpo de Maddie em poços junto à casa que Christian Brueckner - suspeito do desaparecimento da menina de 3 anos - tinha alugado no Algarve, avança o Daily Mail.Da casa em questão até ao Ocean Club, de onde Maddie desapareceu, são poucos minutos de carro. A casa possui vários poços antigos e tem ainda um caminho que vai dar diretamente à Praia da Luz, no Algarve.A notícia surge após ter sido avançado que Kate e Gerry McCann, pais da menina britânica, iriam saber no prazo de dias como terá morrido Maddie.Os advogados de Brueckner dizem que o alemão não vai responder a quaisquer questões sobre o caso até que haja provas de que está envolvido.