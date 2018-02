Polícia procura atirador que baleou duas pessoas em Dunquerque, na França

Autoridades acreditam que confusão no trânsito estará na origem do incidente.

A polícia está no local a investigar o incidente.



Duas pessoas foram baleadas esta segunda-feira junto a uma estação de comboios da cidade francesa de Dunquerque.As autoridades estão à procura do atirador, que conseguiu fugir.Segundo avançam os meios de comunicação locais, as vítimas têm cerca de 20 anos e são de origem senegalesa. Foram feridas pelos disparos e tiveram de ser assistidas por uma equipa médica.Ao que tudo indica ter-se-à tratado de uma confusão de trânsito que escalou, levando um dos intervenientes a pegar numa pistola. As vítimas foram baleadas nas costas e nos braços pelo atirador, que escapou no carro em que seguia.