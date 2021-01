Polícia procura homem que injetou idosa de 92 anos com vacina de Covid-19 falsa

A polícia britânica está à caça de um homem que terá enganado e injetado uma idosa de 92 anos com uma vacina falsa contra a Covid-19.

De acordo com a mulher, o homem - na casa dos 30 anos - identificou-se como sendo do Serviço Nacional de Saúde britânico e cobrou-lhe 160 libras (cerca de 177 euros) pela administração da vacina, procedimento que foi feito na casa da idosa, em Londres, no Reino Unido.

A idosa garante que foi espetada com um instrumento parecido a um dardo e que o homem lhe garantiu que o pagamento seria reembolsado posteriormente pelo Serviço Nacional de Saúde britânico. Não contente com os 177 euros que recebeu, o homem ainda regressou à casa da idosa poucos dias depois, exigindo novo pagamento de 100 libras, aproximadamente 110 euros.

A polícia londrina afirma que ainda não sabe qual a substância que foi injetada na idosa, mas garante que já foi examinada num hospital e que não foram detetados efeitos adversos.

O departamento da polícia de Londres divulgou entretanto as imagens do suspeito e pediu a colaboração de todos para identificar o homem.