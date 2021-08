Polícia procura Maddie McCann em alçapão de Christian Brueckner

Uma masmorra construída na casa de Christian Brueckner, na Alemanha, levou a polícia a fazer várias buscas na antiga residência do principal suspeito do rapto e morte de Maddie McCann.Os investigadores passaram a pente fino o alçapão com três metros de profundidade, mas só encontraram lixo e alguns objetos sinistros - nomeadamente luzes em forma de fadas e bonecas em madeira.