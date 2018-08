Imagens mostram uma mulher seminua com algemas presas no pulso.

13:19

Uma mulher tocou às campainhas de várias casas em Montgomery, no Texas, e o mistério despertou a atenção das autoridades. Câmaras de vigilância captaram imagens da mulher descalça e seminua, com algemas presas no pulso.

As autoridades alertaram para o caso nas redes sociais, dizendo que não encontraram qualquer correspondência entre a mulher e as pessoas desaparecidas no Texas.