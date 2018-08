A polícia de City de Londres (o centro histórico e financeiro da capital britânica) fez um apelo à população para tentar identificar um taxista que deixou passageiro inconsciente no meio de uma rua.

Imagens de uma câmara de vigilância divulgadas pela polícia mostram o taxista a parar um dos típioco táxis pretos da cidade. Depois, o motorista abre a porta de trás e arrasta um homem inconsciente para a estrada. Arranca com o táxi, mas volta a passar no local pouco depois.



Já apeado, o taxista esconde-se atrás de um carro estacionada e fica a ver os transeuntes que tentam acudir à vítima.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lFz9e081zJo" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>



A polícia conta que o caso aconteceu na manhã de 26 de julho. A vítima é arrastada e bate com a cabeça no chão, em Fenchurch Place



Um polícia fora de serviço acudiu ao local e o taxista chegou a falar com ele. Mas em nenhum momento se identificou como sendo a pessoa que deixou o homem prostrado no chão.



O comissário Christopher Hook, faz um apelo: "Gostaríamos de falar com alguém que tenha testemunhado este caso. Mover à força uma pessoa vulnerável do seu táxi e deixá-la no meio da estrada é estarrecedor e precisamos de encontrar o homem que fez isto".

A polícia deixa o contacto para informações: 0207 601 2222