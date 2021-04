Polícia que matou George Floyd conhece sentença a 16 de junho

Derek Chauvin, o ex-polícia de Minneapolis acusado de matar o afro-americano George Floyd, em maio de 2020, nos EUA, vai conhecer a sentença a 16 de junho.O anúncio foi feito esta sexta-feira.Chauvin foi acusado de assassinato em segundo e terceiro grau na passada terça-feira, assim como homicídio culposo, crimes que lhe podem valer até 75 anos de prisão.O ex-polícia colocou o joelho em cima do pescoço de Floyd, que se encontrava algemado, durante mais de 9 minutos, depois de o afro-americano ter sido apanhado a utilizar alegadamente uma nota falsa numa loja.As imagens de Floyd a gritar "não consigo respirar" ("I can't breath", em inglês), correram mundo, gerando uma onda de indignação nos EUA e o ressurgimento de movimentos como o Black Lives Matter.Chauvin foi demitido do cargo, juntamente com outros três oficiais que também estiveram presentes no momento da detenção de Floyd. Neste caso, o julgamento está marcado apenas para agosto. Os três polícias estão acusados de ajudarem e encorajarem ao assassinato e homicídio culposo.