Polícia recupera narcosubmarino abandonado ao largo da Galiza

submarino é quase idêntico ao que foi apreendido em 2019. Este será também de fabricação sul-americana, o que reforça a tese de que servia como um "nó" para o transporte de drogas.

A polícia recuperou um narcosubmarino encontrado esta segunda-feira semi-submerso, a um quilómetro da costa de Vilaxoán, na província de Pontevedra, na ria de Arousa, na Galiza. Não foi encontrada droga no seu interior, avança o jornal El País.A embarcação, que acredita-se que tenha sido construída para transportar droga da América até à Europa, foi rebocada para o porto de Xufre e alvo de perícias por parte dos investigadores que não descobriram vestígio algum de cocaína. A polícia acredita que a descoberta do submarino esteja relacionada com outras duas narcolanchas que encalharam na região.De acordo com as autoridades, oAs autoridades desenvolvem agora procedimentos para perceber se a droga foi transportada para outro local antes que o submarino afundasse."Temos de garantir que não há nenhum membro da tripulação naufragado dentro do submersível, pelo que esta é a prioridade embora as possibilidades sejam remotas, tal como não podemos excluir que haja um esconderijo de drogas no interior", referiu um porta-voz da Guardia Civil.