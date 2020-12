Polícia alemã resgata cães à venda na Internet. Donos escondiam os animais dentro dos frigoríficos

Düsseldorf e Colónia.





Segundo uma publicação das autoridades de Colónia na rede social Facebook, no decorrer da investigação foram detidas quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 20 e os 61 anos, por suspeitas de tráfico ilegal de animais. Entre as várias raças de cães encontravam-se o bullgod francês, chihuahua e o maltês.



As crias encontram-se a receber assistência médica e são depois entregues a associações de animais.



A investigação, que ainda se encontra em curso, teve por base várias denúncias de compradores, que encontraram os animais, supostamente vacinados e com chip, disponíveis em sites de venda.



As autoridades alertaram ainda os internautas para a compra de animais na época natalícia e pediram mais atenção nas compras realizadas online.



"A compra de cachorros de origem desconhecida e oferecidos na internet ou em mercados, estacionamentos ou outros locais, promove o tráfico ilegal e, principalmente, o mal-estar animal. Os defensores dos animais alertam que os cães bebés são frequentemente torturados e entregues antes de conseguirem comer de forma autónoma. Por favor, evite este tipo de compras e façam pesquisas mais detalhadas antes de comprar um cão", pode ler-se no Facebook.