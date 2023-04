Polícia revela imagens do resgate do ator Jeremy Renner após acidente com limpa-neves

O gabinete do xerife do condado de Washoe, no estado norte-americano do Nevada, revelou, esta terça-feira, imagens do resgate do ator Jeremy Renner, que foi esmagado pelo seu limpa-neves, a 1 de janeiro deste ano, quando tentava libertar o carro de um familiar que tinha ficado preso na neve. O ator esteve hospitalizado em estado crítico e partiu 30 ossos.

No início deste mês, o ator deu uma entrevista à rede ABC e afirmou ser o culpado do acidente que o deixou à beira da morte, pedindo mesmo desculpas à família por tê-los feito passar por aquela provação.

Na entrevista, Jeremy Renner explicou que estava a conduzir o limpa-neves, após tê-lo usado para libertar o veículo de um familiar da neve, e que o limpa-neves começou a derrapar no gelo. Renner ficou preocupado com a segurança do sobrinho, Alex, que tinha acabado de retirar do carro as correntes do limpa-neves, e colocou um pé de fora para olhar para o sobrinho, sem puxar o travão. O ator perdeu o equilíbrio e caiu da cabine do limpa-neves

"Não devemos estar fora de um veículo quando estamos a operá-lo, não é? É como estar a conduzir um carro com o pé de fora", disse o ator, que deu a entrevista sentado numa cadeira de rodas.

Na entrevista, o ator revelou ainda que além dos 30 ossos partidos, ficou com o fígado perfurado e sofreu lesões num pulmão.