Polícia russa admite cortar mãos de 410 cadáveres

Autoridades afirmam cortar membros para guardar impressões digitais.

A polícia russa admitiu em tribunal ser responsável pelo corte de 410 mãos no último ano. As autoridades declaram que o corte é realizado em cadáveres não identificados e que pretende conservar as impressões digitais para identificações futuras.

A informação foi revelada no desenvolvimento da investigação referente aos vinte pares de mãos encontrados em saco, na cidade de Khabarovsk, na Rússia.

As autoridades revelam que o único objetivo da remoção dos membros é de identificar os corpos que chegam às morgues e "não são reclamados por familiares".

"Os médicos forenses cortam as mãos dos cadáveres, enviam para os polícias, que colocam as impressões digitais no sistema, e que são responsáveis por enviar para a morgue para o armazenamento em sacos", declaram os polícias.

De acordo com o jornal The Sun, o material biológico é destruído, através de enterro ou cremação, quando atinge 60 quilogramas e nunca atirado ao mar como aconteceu com os membros que deram à costa.

A investigação aos documentos oficiais da policia russa revelam que as autoridades não "realizam descargas de material biológico" desde 2015. Esta informação iliba a polícia de qualquer responsabilidade face aos 20 pares de mãos anteriormente encontrados.



A investigação face à origem dos membros continua.