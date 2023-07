Polícia salva cão acorrentado de casa em chamas nos EUA

Adam Calderon, um polícia de Arvin, nos EUA, entrou numa casa móvel em chamas para salvar a vida de um cão que estava acorrentado no interior. "Para ser sincero, nem pensei bem. Saltei e disse: 'Vou tirar o melhor partido disto, se conseguir apanhá-lo, tiro-o daqui'", disse o agente, citado pela Fox News.A família, que morava na casa onde o incêndio deflagrou, não conseguiu retirar a corrente do animal. Conseguiram escapar ilesos, mas estavam preocupados com o canídeo.