Polícia suíça detém 'cortador de dedos', o traficante mais procurado da Bélgica

Flor Bressers, um dos homens mais procurados na Bélgica, segundo a Europol, foi preso na Suíça depois de dois anos em fuga. Tinha sido condenado a uma pena de quatro anos de prisão por sequestro, corte com uma navalha, espancamento de um florista e tráfico internacional de drogas.



Flor Bressers de 30 anos, foi processado em 2010 em Limburg, nos Países Baixos, por cortar um dedo a um criminoso com uma tesoura de poda, revela o jornal The Guardian. Desde então, Bressers é conhecido como ‘cortador de dedos’

Absolvido por falta de provas neste processo, o assunto tornou-se conhecido no local, intensificando a sua alcunha.

As autoridades pensavam que Bressers estava escondido na África do Sul, mas foi em Zurique que foi encontrado com o filho.

Alças para atar braços e pernas, uma cadeira de dentista, martelos, alicates e queimadores a gás foram alguns dos objetos encontrados num contentor.

A polícia belga solicitou a sua extradição declarando que a detenção "efectuada por unidades especiais" foi fruto de uma "intensa caça ao homem".