Polícia suspenso por negar ajuda a mulher agredida pelo ex-companheiro

Uma mulher foi encontrada inconsciente no átrio de um edifício pela polícia francesa. Duas horas antes tinha ido à receção da esquadra de Blois, em França, para pedir ajuda, mas um agente disse-lhe que regressasse no dia seguinte.Segundo o Le Monde, o Director Geral da Polícia Nacional (DGPN), Frédéric Veaux, decidiu suspender um agente da polícia por ter negado ajuda imediata à mulher violentamente agredida pelo ex-companheiro e encontrada inconsciente horas mais tarde.O caso remonta ao dia 13 de dezembro quando, por volta das 19 horas, a vítima de 24 anos foi encontrada inconsciente no átrio de um edifício. Várias testemunhas avisaram as autoridades, que se deslocaram até ao local. Duas horas antes, a mulher tinha ido à recepção da esquadra de Blois, onde tinha sido convidada a regressar no dia seguinte.A mulher de 24 anos ficou em coma e sofreu "graves lesões hemorrágicas cerebrais", disse a procuradora da República de Blois, Charlotte Beluet, segundo o Le Monde.O ex-companheiro, de 27 anos, foi preso esta quinta-feira em Plaisir, França. O agressor admitiu ter dado vários pontapés na cabeça da vítima, mas "negou ter tido a intenção de a matar". Foi detido e será julgado por tentativa de homicídio.Esta terça-feira, centenas de pessoas manifestaram-se em Blois para denunciar o tratamento policial da violência contra as mulheres.