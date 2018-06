Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia tira medicamentos com cannabis a criança com epilepsia

Menino acabou por ter de ser hospitalizado.

12:53

Uma criança com epilepsia foi hospitalizada em Londres, dias depois das autoridades locais terem confiscado a sua medicação (com óleo de cannabis).



Billy Caldwell, de doze anos, viajou para o Canadá com a sua mãe, Charlotte, para conseguir aceder ao medicamento mas, quando voltou a Londres, foi-lhe confiscada a medicação.



"O Billy precisa de sua medicação antiepilética imediatamente", disse Charlotte Caldwell, num comunicado citado pela agência Reuters, onde avançou também que as convulsões regressaram após a apreensão da medicação.



De acordo com a lei britânica, a cannabis é uma droga não reconhecida pelo seu valor terapêutico, pelo que não podem ser consumidos, apenas utilizados para fins de pesquisa e/ou ensaios clínicos (quando autorizados).



A situação da família Caldwell está a ser seguida, promovendo uma 'onda' de debate e indignação por parte da população e obtendo o apoio de alguns partidos políticos.