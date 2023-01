Polícia toma de assalto carrinha por suspeita de ligação a tiroteio nos EUA

As autoridades norte-americanas tomaram este domingo de assalto uma carrinha que acreditam estar ligada ao atirador que abriu fogo num estúdio de dança na Califórnia no sábado à noite , matando 10 pessoas e ferindo outras 10.

Pouco antes das 13h00 locais (21h00 horas em Lisboa), uma equipa especial da polícia SWAT tomou de assalto o veículo, uma carrinha branca, que se encontrava estacionada num parque de estacionamento em Torrance, a sul de Los Angeles, a pouco mais de 40 quilómetros de Monterey Park, onde ocorreu o tiroteio.

Pelo menos dois buracos de bala eram visíveis na janela do lado do condutor no momento anterior à aproximação da brigada da polícia, e o condutor parecia estar caído por cima do volante, segundo o jornal.

O LA Times cita várias fontes policias, segundo as quais o homem se terá matado com uma arma de fogo.

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, não confirmou se o indivíduo na carrinha é o atirador suspeito do massacre da véspera.

"Poderá ser o nosso suspeito? Possivelmente", afirmou, citado pelo LA Times. "Mas neste momento, se estamos a fazer o nosso trabalho corretamente, não estamos apenas a olhar para essa situação ou cenário, estamos a olhar para todas as possibilidades", acrescentou.

Dez pessoas morreram no tiroteio que ocorreu no sábado à noite em Monterey Park, cidade perto de Los Angeles, segundo a polícia. Os 10 mortos são cinco mulheres e cinco homens, mas ainda não foram identificados, de acordo com o xerife de Los Angeles.

"Pelo menos mais 10 vítimas foram levadas ao hospital", ainda segundo Luna, que acrescentou que o seu estado dos feridos "varia de estável a crítico".

O tiroteio ocorreu por volta das 22H00 locais (06H00 de domingo em Lisboa) numa zona onde horas antes centenas de pessoas celebraram o Ano Novo Chinês, e foi levado a cabo por um homem armado com uma metralhadora, que descarregou vários carregadores da arma, segundo o Los Angeles Times.

A polícia descreveu o principal suspeito como um homem asiático com idade entre 30 e 50 anos.

A cidade de Monterey Park, localizada a cerca de 13 quilómetros do leste de Los Angeles, tem perto de 60 mil habitantes e uma grande população asiática.