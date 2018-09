Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia trava a tiro assalto do século no Brasil

Parte dos assaltantes conseguiu fugir durante a troca de tiros com as autoridades na pista.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:30

Seis homens foram esta quinta-feira mortos a tiro e outro ficou gravemente ferido na sequência da intervenção das forças policiais brasileiras no aeroporto da cidade de Salgueiro, no estado de Pernambuco, após tentarem assaltar um avião de transporte de valores. Os outros elementos do gang que participaram na tentativa de assalto conseguiram fugir no meio do tiroteio.



Os assaltantes estavam fortemente armados com metralhadoras e outro material de guerra. Assim que a aeronave aterrou, carregada com um montante equivalente a vários milhões de euros, destinado a abastecer os bancos da cidade, o grupo iniciou o ataque.



O plano era dominar os seguranças das carrinhas de transporte de valores, que aguardavam os milhões na pista. Começaram por disparar na direção do piloto, Luís Rosário, de 28 anos, que foi atingido e está hospitalizado.



Foi nessa altura que um forte contingente policial, formado por agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da Polícia Civil dos estados de Pernambuco e da Bahia, entrou em ação.



Do tiroteio, com armas pesadas, resultaram seis assaltantes mortos e um outro ferido. Segundo informações avançadas pela polícia, o gang já estava a ser investigado há algum tempo, uma vez que levou a cabo, nos últimos anos, inúmeros assaltos a bancos e carrinhas de transporte de valores, tanto na Bahia como no vizinho estado de Pernambuco. Assim que tiveram conhecimento da tentativa de assalto ao avião carregado de dinheiro, as autoridades dos dois estados decidiram agir em conjunto para travar a emboscada.



O montante que estava a ser transportado pelo avião não foi ainda divulgado. A polícia faz agora buscas nas proximidades do local onde ocorreu a tentativa de roubo para apanhar os restantes elementos do grupo.



SAIBA MAIS

108

Número de carrinhas de valor assaltadas no Brasil no ano de 2017. Os dados do presente ano ainda não foram divulgados pelas autoridades. Este tipo de assaltos é geralmente violento e com recurso a armas de fogo. O dinheiro roubado é usado maioritariamente para a compra de armas e de droga.



Milhões roubados

Só este ano e em apenas três assaltos levados a cabo a empresas de transporte de valores foram roubados 29,6 milhões de euros na cidade de São Paulo e arredores, no Brasil.