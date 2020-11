Polícia trava festa ilegal com mais de 200 estudantes em residência universitária

A polícia britânica travou uma festa ilegal com mais de 200 estudantes numa residência da Universidade de Nottigham durante o confinamento no Reino Unido.As imagens partilhadas nas redes sociais mostram uma multidão de estudantes a dançar, todos juntos, sem cumprir as regras impostas pelo governo britânico para travar a pandemia.Os vídeos mostram que a festa decorria não só no exterior da residência como também no interior da mesma. A polícia condenou os estudantes defendendo não haver desculpas para furar as regras da Covid-19 e iniciou uma investigação.