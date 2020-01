Polícia trava homem que circulava a 99 km/h numa trotineta

As trotinetas eléctricas são cada vez mais um símbolo de mobilidade livre de emissões e já fazem parte da "paisagem" das principais cidades europeias, incluíndo Lisboa. Porém, continuam a levantar várias relacionadas com a segurança.

O caso mais recente a envolver este tipo de veículos eléctricos chega-nos de Vigo, em Espanha, e dá conta de um utilizador que foi interceptado a 99 km/h, quatro vezes acima do limite legal em Espanha, fixado nos 25 km/h (em Portugal é de 20 km/h).

De acordo com o jornal local "Faro de Vigo", as autoridades concluíram que o motor do veículo tinha sido alterado. Tinha dois motores eléctricos com um potência a ronda os 3200 watts, o equivalente a 4,35 cv.

Além de circular em excesso de velocidade e de forma imprudente, este utilizador ainda tinha instalado uma caixa de transporte para animais, sendo que na altura em que foi parado pela polícia circulava com um cão. O resultado de tudo isto? A trotineta eléctrica foi apreendida e este utilizador foi multado em 500 euros.

Recorde-se que em Espanha, tal como em Portugal, não é obrigatório o uso de capacete quando se anda de trotineta, ainda que seja necessário ter 18 ou mais anos.