Polícia trava orgia com mais de 80 pessoas por quebrar regras Covid em França

A polícia francesa viu-se obrigada a travar uma orgia com pelo menos 81 participantes num armazém nos arredores de Paris por violar as regras em vigor devido à pandemia da Covid-19.A festa ilegal foi denunciada por vizinhos que alertaram a polícia na noite da passada sexta-feira, dia 29 de janeiro.Chegados ao local, a polícia encontrou 11 pessoas no estacionamento que multou em 135 euros por violarem o recolher obrigatório que restringe a circulação entre as 18h00 e 6h00.Às 23h00, a autoridade entrou no armazém onde decorria a festa ilegal.A polícia confiscou sistemas de som, instalações de luz e álcool e multou as 81 pessoas. Os três organizadores da festa foram levados para a esquadra onde foram interrogados.