Polícia trava rapto de menino português em Londres

A polícia britânica travou esta quinta-feira um rapto de um menino português, de seis anos, que se encontrava a passar férias em Londres, no Reino Unido, com os pais.A família, de Matosinhos, estava a visitar uma galeria quando um homem se aproveitou se uma distração dos pais da criança para se aproximar, segundo avança a TVI.Este suspeito terá mesmo conseguido afastar a criança dos pais para fora daquele espaço. A família ao se apercerber do desaparecimento do menino terá gritado pelo mesmo, lançando o alerta.A polícia britânica agiu de imediato evitando o pior. O homem foi detido e segue-se uma investigação ao mesmo.A família, após prestar declarações, deverá retomar a Portugal nos próximos dias.