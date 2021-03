A polícia londrina está a ser alvo de fortes críticas pela forma como dispersou no sábado à noite centenas de mulheres que se juntaram para prestar homenagem a Sarah Everard, uma mulher de 33 anos que foi sequestrada e morta por um polícia quando regressava a casa, no início do mês.A vigília, que decorreu no parque de Clapham, a poucos metros do local onde Sarah foi vista pela última vez, não foi autorizada pelas autoridades devido ao risco de transmissão de Covid-19, mas mesmo assim centenas de mulheres juntaram-se no local para exigir mais segurança.