Police charge #Brussels crowd for gathering in a park for a fake concert announced on social media as an April Fool's Day prank

Uma publicação no Facebook com um anúncio de uma festa, num parque em Bruxelas, Bélgica, tinha o objetivo de ser uma mentira do dia 1 de abril, mas acabou com polícia já que centenas de pessoas compareceram esta quinta-feira.A polícia usou canhões de água para dispersar o aglomerado, que não cumpria as regras sanitárias da Covid-19.Pelo menos um polícia ficou ferido e várias pessoas foram detidas no Bosque da Cambre, onde decorria o suposto concerto.Em atualização