Polícia usa pacote de batatas fritas para salvar homem esfaqueado. Veja as imagens

Um agente da polícia de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, está a ser aclamado como herói por ter salvo a vida a uma vítima de esfaqueamento com um pacote de batatas fritas vazio e fita cola.

O caso aconteceu no bairro de Harlem, a 7 de julho. De acordo com o Departamento da Polícia de Nova Iorque, quando o agente Ronald Kennedy chegou ao local do crime, a vítima estava a sangrar abundantemente do peito.

Ronald, que foi filmado com a câmara usa junto ao corpo (body camera), pediu a quem se encontrava na rua para lhe arranjar um pacote de batatas fritas e fita cola. Abriu o saco e colocou-o no peito da vítima para estancar o sangue.

De acordo com a Polícia de Nova Iorque, que cita o médico que recebeu a vítima no Hospital de Harlem, a ação do agente Kennedy salvou a vida do homem.