Polícia viola mulher depois de ameaçar namorado com detenção

Um agente da polícia argentina foi detido na madrugada deste sábado depois de ter sido acusado de violação e extorsão por parte de um casal.



Segundo avança o jornal Clarín, o casal estava fechado dentro de um carro na zona da Cidade Universitária em Córdoba, na Argentina. O intuito do casal era ter uma relação sexual naquele local, dentro da viatura.





Imágenes de las cámaras de seguridad de la #UNC. En la primera el #policía habla con el novio de la chica. En la segunda el policía se acerca al auto para hablar con la chica. pic.twitter.com/MynFHWJtF9 — Consuelo Cabral (@consuelocabral) August 9, 2019

As autoridades argentinas confirmaram que um agente de autoridade foi detido por agressão sexual. O caso está agora a ser investigado por uma comissão de Delitos contra a Integridade Sexual naquele país.

Quando foram abordados pelo polícia, este disse-lhes que não o podiam fazer naquele local público pois podiam ser deditos.Foi com esta ameaça de detenção que o agente, com cerca de 20 anos, tentou coagir o casal a-lo manter relações sexuais com a mulher. Se eles acedessem ao seu pedido, o polícia depois deixava-os ir embora sem os multar ou deter.O casal negou. O polícia não gostou e obrigou o homem a sair do carro tendo depois abusado sexualmente da mulher.O momento foi captado por câdeno local.