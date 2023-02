Polícias acusados de agredir o norte-americano Tyre Nichols afirmam estar inocentes

Os cinco polícias de Memphis, nos Estados Unidos da América, acusados de matar o jovem negro Tyre Nichols, afirmaram ser inocentes, na audição em tribunal, esta sexta-feira.Os pais de Nichols e o advogado estavam presentes na sessão, de acordo com o canal de televisão inglês BBC News.O vídeo do espancamento fatal de Tyron Nichols, por cinco polícias em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee, desencadeou protestos em várias cidades dos Estados Unidos da América. Centenas de pessoas saíram para protestar em Nova Iorque, Atlanta, Washington D.C. e Detroit.A chefe da polícia de Memphis desmantelou a unidade a que pertenciam os agentes, apanhados no vídeo das agressões ao jovem que acabou por morrer três dias depois num hospital.