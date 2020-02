Polícias amotinados ferem senador a tiro no Brasil

O senador brasileiro Cid Gomes foi ferido a tiro por polícias amotinados ao tentar furar um cerco a uma esquadra no interior do Ceará, na quarta-feira. Foi atingido na clavícula e no tórax, tendo uma das balas perfurado um pulmão, mas a família informou que ele não corre risco de vida.O confronto ocorreu na cidade de Sobral, onde Cid e o irmão, o ex-candidato presidencial Ciro Gomes, nasceram e têm a sua base eleitoral. Não conseguindo demover os polícias a acabarem com a greve e a levantarem o cerco que impedia os outros agentes de saírem para trabalhar, Gomes entrou numa retroescavadora que estava no local e investiu contra os amotinados.Do meio da multidão foram disparados vários tiros, que partiram os vidros da máquina e atingiram o senador, que foi retirado do local coberto de sangue. Cid Gomes foi esta quinta-feira transferido para um hospital em Fortaleza mas está fora de perigo.Parte da Polícia Militar do Ceará entrou em greve há uma semana exigindo um aumento salarial, e os grevistas têm levado a cabo várias ações violentas, destruindo viaturas da corporação e agredindo polícias que não aderiram à greve. Perante a gravidade da situação, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, enviou esta quinta-feira dezenas de agentes da Força Nacional para a região para garantirem a segurança da população.