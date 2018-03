Polícias atacados com espada em plena rua em Manchester

Um dos agentes feridos está em estado crítico. Jovem de 23 anos foi detido.

A 23-year-old man has been arrested after a police officer was slashed with a sword in Whalley Range.

The incident happened about 1.50pm today (Sunday 25 March 2018) on Demesne Road.

The officer is currently in hospital with serious injuries.

A number of roads remain closed. — G M Police (@gmpolice) March 25, 2018

Police road block at the # Chorlton end of upper Chorlton Rd. #manchester #WhalleyRange pic.twitter.com/l6SgS8VA0X — Chorlton (@chorltoner) March 25, 2018

Um homem de 23 anos foi detido pelas autoridades britânicas depois de golpear dois agentes com uma espada, em Manchester.Um dos agentes feridos foi transportado para o hospital em estado grave, num incidente que, segundo avança o Daily Mail, aconteceu pouco antes das duas da tarde deste domingo.Testemunhas contaram ao Daily Star que o homem estaria a correr pela rua com a espada, com cerca de 90 centímetros, a ameaçar quem se cruzava com ele. A polícia aproximou-se do atacante e este refugiou-se num jardim, altura em que, encurralado, decidiu investir com a espada e tentar fugir da polícia.O homem foi atingido por um taser e detido pelos agentes, que tiveram de o manietar para conseguir controlar o ataque.Várias ruas próximas do local foram encerradas.Desconhece-se, para já, o que terá motivado este ataque.Em atualização