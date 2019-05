Polícias brasileiros doam alimentos a pai de sete filhos detido por roubar comida

A situação de miséria da família de um homem de 26 anos, pai de sete filhos, detido esta terça-feira por roubar alimentos numa residência na cidade brasileira de Nova Veneza, interior do estado de Santa Catarina, comoveu os agentes policiais responsáveis pela detenção.



Tendo em conta a situação, os polícias decidiram ajudar o homem. Os agentes e o lesado, Rodrigo Nazário, compraram alimentos e doaram-nos ao homem, que foi incriminado por roubo mas libertado de seguida, ficando a aguardar o desenvolvimento do processo em liberdade.

Tiago Cardoso Assis, um dos soldados da Polícia Militar que foram a casa do suspeito após a denúncia de que ele tinha invadido uma residência e roubado vários alimentos, nomeadamente carne e um peixe inteiro, afirmou que a situação da família do homem sensibilizou todos os agentes. Segundo Assis, dos sete filhos do homem e da mulher, que abriu a porta à polícia sem oferecer resistência, o mais novo tem apenas 28 dias de vida, e nos últimos dias tinha-se "alimentado" apenas de água, devido ao facto de os pais não terem mais nada para lhe dar.

O militar acrescentou que não puderam deixar de cumprir o seu dever, detendo o suspeito, que assumiu o crime. Na esquadra decidiram ajudar o detido. Os polícias juntaram-se e compraram um cabaz de alimentos para a família, e o lesado do roubo também colaborou, comprando uma caixa com vários litros de leite para as crianças.

Assim que a comovente história ficou conhecida na cidade, os moradores também foram solidários e começaram a enviar alimentos para a casa do homem, onde falta praticamente tudo. Na residência do homem, que está desempregado e afirmou ter tomado a iniciativa errada de entrar noutra casa e roubar alimentos porque nem ele nem os filhos comiam há vários dias, quase que não há móveis nem qualquer tipo de conforto ou mesmo condições mínimas para a família viver.