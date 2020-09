Polícias brasileiros mataram mais e morreram mais no primeiro semestre de 2020

A violência no Brasil, que nos últimos anos registou quedas significativas, voltou a disparar nos primeiros seis meses deste ano de 2020, apesar da pandemia de Coronavírus, que reteve boa parte da população em casa. Chamam a atenção as mortes envolvendo polícias, quer como autores quer como vítimas, pois ambas contrariaram a tendência dos anos anteriores e também tiveram aumento.

Um levantamento realizado pelo site de notícias G1, do Grupo Globo, com base na lei de acesso à informação, mostra que nos primeiros seis meses deste ano a polícia brasileira matou ao menos 3148 pessoas, em confrontos ou em outras situações, algumas delas sob investigação por suspeita de excessos ou crimes cometidos por agentes. Isso representa um aumento de 7% no número de pessoas mortas pela polícia nos primeiros seis meses de 2020 em relação a igual período de 2019, quando a polícia matou 2934 pessoas.

Já em relação a polícias mortos, em serviço ou durante folgas, o aumento foi ainda mais significativo, 24%. Segundo o levantamento do G1, nos primeiros seis meses deste ano foram mortos 103 polícias em todo o Brasil, contra 83 mortos de Janeiro a Junho de 2019.

Em termos absolutos, o Rio de Janeiro foi o estado em que a polícia matou mais pessoas nos primeiros seis meses deste ano, 775. Já em relação à morte de polícias, São Paulo lidera, com 28 agentes mortos, a maior parte deles fora de serviço.