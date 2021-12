Dois agentes da polícia espanhol protagonizaram um resgate heróico depois de terem entrado num reservatório com água congelada para salvar um cão.As imagens, divulgadas pela Guardia Civil, mostram os agentes a entrarem nas águas geladas do lago em Canfranc, em Aragão, que congelou devido a uma frente fria que está a atingir Espanha.A Agência Meteorológica espanhola prevê neve e ventos fortes para a região do país para esta quarta-feira.