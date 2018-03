Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias estrangeiras envolvidas na investigação a homicídio de jornalista na Eslováquia

Jan Kuciak, de 27 anos, foi assassinado no fim de semana com a namorada.

O ministro do Interior eslovaco indicou esta quinta-feira que o FBI, a Scotland Yard britânica e outras agências estrangeiras estão a colaborar com as autoridades eslovacas na investigação do homicídio de um jornalista e da sua companheira.



Através de uma mensagem no Facebook, Robert Kalinak referiu ter contactado "com as mais importantes agências de investigação do mundo" para solicitar ajuda na sequência da descoberta no domingo, na casa do jornalista, dos corpos de Jan Kuciak, 27 anos, e da sua companheira Martina Kusnirova.



Kalinak tinha informado previamente que agentes da polícia checa e italiana, e ainda da Europol, estavam a cooperar na investigação com os seus colegas eslovacos.



Em paralelo, a polícia eslovaca anunciou a detenção de diversos homens de negócios italianos citados no trabalho de investigação elaborado pelo jornalista assassinado, onde se alegavam as suas ligações com a máfia.



Esta operação foi "evidentemente conduzida em ligação com o caso [da morte de Jan Kuciak] e com pessoas referidas por diversas vezes pela imprensa, incluindo pelo último artigo de Jan Kuciak. Sim, podemos designar isto por pista italiana", declarou o chefe da polícia. Tibor Gaspar.



"Foi confiscado diverso material e há pessoas detidas. Vão ser interrogadas", adiantou. As operações policiais decorreram em Michalowice, no leste da Eslováquia.



O site da internet Aktuality.sk, da empresa alemã Axel Springer e onde Kuciak se especializou em jornalismo de investigação, referiu na quarta-feira que o jornalista seguia as atividades da máfia calabresa ('Ndrangheta) que supostamente opera no leste da Eslováquia, e as possíveis ligações com pessoas próximas do primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, líder do partido social-democrata Smer-sd, no poder.



Segundo os media eslovacos, entre os detidos inclui-se o homem de negócios italiano Antonino Vadala e vários membros da sua família, que Kuciak suspeitava de ligações com a 'Ndrangheta.



Na perspetiva do procurador italiano de Catanzaro, na Calábria, "é plausível que por detrás do homicídio se encontrem famílias calabresas. É evidente que a 'Ndrangheta é capaz de fazer essas coisas".



"A 'Ndrangheta está enraizada, e não infiltrada, em toda a Itália e também em países europeus como a Alemanha, a Suíça, e também na Europa de leste, para além da Eslováquia igualmente na Bulgária e na Roménia. A 'Ndrangheta está em vias de se expandir para leste. Ela vai até onde existe poder, dinheiro a gerir, oportunidades para concretizar", sublinhou em entrevista a uma rádio italiana.



Ainda hoje, e segundo um porta-voz, a Comissão Europeia escreveu às autoridades eslovacas para obter "informações" sobre as suspeitas de desvios de fundos europeus reveladas pelo jornalista assassinado.



"Tomamos muito a sério qualquer alegação ou suspeita relacionada com desvio de fundos ou má gestão de fundos [europeus]", afirmou Alexander Winterstein, porta-voz do executivo europeu no decurso da conferência de imprensa diária em Bruxelas.



"Hoje enviámos uma carta às autoridades competentes responsáveis pelos pagamentos na Eslováquia para solicitar informações relacionadas com o possível desvio de fundos agrícolas", acrescentou.



O duplo homicídio foi cometido entre quinta-feira e domingo e a polícia encontrou munições em torno dos corpos das vítimas.



Este caso na Eslováquia ocorre depois de, em Malta, ter sido morta a jornalista Daphne Caruana Galizia, que denunciou crimes e corrupção na ilha do Mediterrâneo.