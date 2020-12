Polícias municipais de Madrid detidos por abuso sexual de jovem

Tudo aconteceu nas ruas do bairro de Elipa, quando a patrulha abordou a jovem para uma revista, alegando que esta poderia estar a esconder algo. Na versão da vítima, divulgada pelo jornal El Mundo, um dos agentes tocou no seu peito, dentro da própria roupa interior e terá igualmente colocado a mão dentro das calças da jovem até à zona dos genitais e nádegas. Os agentes da autoridade terão pedido de seguida o contacto para tentarem manter uma "relação".



Relativamente à fotografia, os agentes esclareceram que não enviaram nenhuma imagem, sendo que a única fotografia em tronco nu é a do perfil do agente naquele chat de mensagens.

Dois polícias municipais de Madrid foram detidos no passado domingo depois de terem sido acusados de alegado abuso sexual de uma jovem venezuelana de 27 anos.De acordo com o mesmo jornal, os polícias negaram os factos, referindo que a jovem encontrava-se a circular pela 01h00, numa violação ao horário do recolher obrigatório, tendo escondido a mala perante a polícia.

A vítima denunciou o episódio na manhã do sábado passado e forneceu as fotografias que um dos agentes teria alegadamente enviado. Além disso, também gravou com seu celular o som e as imagens de parte dos acontecimentos ocorridos.



Os agentes acabaram por ser detidos um dia depois da denúncia. Um dos agentes é acusado de abuso sexual e o outro está acusado de encobrir e consentir.



Os envolvidos aguardam agora julgamento em liberdade. A Polícia Municipal de Madrid abriu já um processo disciplinar por "ofensa muito grave".