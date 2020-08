Polícias partem vidros de carro para resgatar cães em dia de calor tórrido

Dois cães foram resgatados do interior de um carro onde estavam fechados há mais de duas horas, numa altura em que as temperaturas ultrapassavam os 30 graus, na Cornualha, em Inglaterra.A polícia foi chamada ao local depois de alguns transeuntes terem reparado na presença dos animais de estimação num parque de estacionamento perto da praia de Looe. Quando os agentes chegaram ao local não hesitaram em partir os vidros do carro para salvar os cães.A fotografia do veículo já foi partilhada amplamente nas redes socias, com os internautas indignados com a irresponsabilidade dos donos em deixar os caninos dentro do carro debaixo de temperaturas altíssimas. O caso está a ser investigado.Esta situação aconteceu numa altura em que o Reino Unido atravessa uma severa onda de calor e em que milhares de britânicos têm enchido as praias do país.