Polícias que violaram adolescente enquanto estava algemada escapam à prisão

Eddie Martins, de 39 anos, e Richard Hall, 34, pertenciam ao Departamento de Detetives da Polícia de Nova Iorque quando, durante uma operação à paisana em 2017, violaram à vez uma adolescente algemada dentro do veículo em que seguiam.A rapariga foi detida depois de confessar ter na sua pose marijuana e um medicamento anti-convulsivo sem receita médica. Uma vez no carro - não identificado como sendo da polícia - os agentes abusaram sexualmente da jovem.Depois das agressões libertaram a adolescente e devolveram-lhe os medicamentos sem que a detenção fosse reportada.Mais tarde, a vítima apresentou queixa e prestou provas de ADN que confirmavam a violação por parte de Eddie e Richard.De acordo com o Tribunal Supremo de Justiça de Nova Iorque, embora as provas científicas contra os dois agentes fossem consistentes, a credibilidade da vítima era "seriamente questionável".Os polícias demitiram-se no mesmo ano do incidente tendo sido acusados de abuso sexual.A acusação exigiu mais de três anos de cadeia para os agentes mas, depois de terem admitido na passada quinta-feira acusações de receber subornos e má conduta, o juiz decidiu que os dois agressores passariam cinco anos em prisão condicional.A vítima manifestou a sua revolta no Twitter onde adotou o pseudónimo de Anna Chambers.