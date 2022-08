Polícias suspensos e sob investigação após agredirem suspeito de crimes nos EUA. Veja as imagens

Três agentes da polícia do Arkansas, nos EUA, foram suspensos e estão sob investigação após terem sido filmados a agredir brutalmente um suspeito durante uma detenção, no domingo.









No vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver o momento da agressão, com três polícias a imobilizarem o suspeito, entre vários golpes, murros e joelhadas. Um dos agentes golpeia repetidamente o homem na cabeça, enquanto um outro continua a dar-lhe joelhadas.

Segundo as autoridades norte-americanas, Randall Worcester, de 27 anos , terá ameaçado os funcionários de uma loja de conveniência. Quando os polícias chegaram ao local, Worcester empurrou um dos agentes, agredindo-o com um soco na parte de trás da cabeça, o que levou aos restantes a imobilizaram-no no chão.









Leia também Bofetada a mulher dá processo de averiguações a militares da GNR Após ter sido levado o para o hospital, Worcester foi detido, acusado de agressão em segundo grau e resistência às autoridades.

Os três polícias foram suspensos, tendo já sido aberta uma investigação sobre o uso excessivo da força, anunciou em comunicado a Polícia do Estado do Arkansas.