Polícias terminam greve de 13 dias que levou a banho de sangue no estado brasileiro do Ceará

Depois de 13 dias de paralisação, a polícia do estado brasileiro do Ceará, no nordeste do país, que estavam amotinados, decidiram decidiram no final da noite deste domingo encerrar o movimento, durante o qual houve um verdadeiro banho de sangue nas ruas pela ausência de policiamento.



Em assembleia, realizada no único quartel que ainda estava tomado, os agentes aceitaram a última proposta avançada pelo governo regional cearense, que divide os aumentos salariais exigidos até 2022, e votaram o fim da greve.

Pelo acordo, devem apresentar-se todos nos seus respetivos batalhões esta segunda-feira e retomarem as escalas normais de serviço.



O governador do estado, Camilo Santana, rejeitou editar um decreto de amnistia, mas prometeu revisar dentro da lei e sem perseguição os processos de mais de 300 agentes afastados, presos ou expulsos da corporação durante o movimento.

Nos 13 dias de paralisação da polícia, o número de homicídios disparou, levando a população a trancar-se em casa e praticamente a paralisar todas as atividades no estado.



Oficialmente, o aumento de mortes durante a paralisação da polícia foi de 138%, se comparado ao mesmo período do ano passado, mas outras fontes avançam que o número real de assassinatos pode ter chegado a cinco vezes mais, uma vez que antes de as autoridades terem deixado de fornecer dados, as 195 mortes confirmadas oficialmente eram o quíntuplo do normal.

Na passada sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro tinha autorizado a permanência de tropas federais nas ruas do estado por mais uma semana, mas com o fim da paralisação é provável que os militares das Forças Armadas regressem aos quartéis.

Num dos episódios mais tensos do motim da polícia, o senador Cid Gomes, que já foi governador do Ceará, foi baleado com dois tiros no tórax ao tentar furar um bloqueio de polícias na sua cidade natal, Sobral, no interior. O governador já teve alta hospitalar, mas continua com os projéteis alojados no corpo, pois os médicos avaliaram não ser seguro extraí-los agora.

No início da paralisação, amotinados chegaram a ocupar mais de dez quartéis em Fortaleza, a capital do Ceará, e outros em cidades do interior, mas a pouco e pouco o movimento começou a perder força. Mesmo assim, amotinados usaram violência para manter o movimento, ameaçando e agredindo colegas que não queriam parar e vandalizando centenas de viaturas da corporação para que não pudessem ser usadas por quem queria trabalhar.